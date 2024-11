Na tržaški univerzi potrdili, da so v starem Egiptu uživali psihedelike

Raziskovalci tržaške univerze so odkrili, da so stari Egipčani pri obredih med ptolemajskim kraljestvom (323 - 30. pr. n. št) uživali psihedelične substance. To jim je uspelo z visokotehnološko analizo ostankov, ki so jih našli v več kot 2000 let stari obredni posodi. Gre za prvi dokaz, ki temelji na znanstvenih dokazih, da so v starem Egiptu s psihedeliki namerno skušali doseči halucinacije in blaženo stanje, so pojasnili. Verjeli so, da bodo lahko tako stopili v stik z bogovi in onstranstvom.

Raziskave je vodil Enrico Greco, profesor okoljske kemije in kulturne dediščine na Univerzi v Trstu. Sodeloval je tudi bazovski sinhrotron Elettra ter ameriška Muzej umetnosti Tampa in univerza University of South Florida.

V njej tudi kri

Doslej so na osnovi umetnin in besedil sicer že ugotovili, da so stari Egipčani posedovali tovrstno prefinjeno znanje naravnih snovi in njihovih posledic na človeka. Tržaška študija pa je prvič kulturne, jezikovne in zgodovinske raziskave prepletla še s podrobnimi naprednimi znanstvenimi analizami. Vsebino vaze so med drugim analizirali s proteomsko separacijsko in metabolomsko tehniko, infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo (FTIR).

Šlo je za vazo, okrašeno z glavo boga Besa, zaščitnika doma. V njej so našli sledove sirske rute, modrega lotosa in rastline roda Cleome, ki so jih stari Egipčani zmešali z medom in matičnega mlečka. V vazi pa je med drugim bila tudi kri, kar namiguje, da so jo baje uporabljali za obrede ženske plodnosti, so pojasnili na univerzi.