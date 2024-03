Na turneji evropskega vozila e-ape tudi bazovska postojanka

Električno vozilo ape, ki je pred dnevi v Celovcu startalo na svojo alpsko-jadransko turnejo, se je v ponedeljek ustavilo tudi v Bazovici. Pred vhodom v prostore društva Hubgrade sta ob njem mlada Aurora Rupeni in Marc Germeshausen iz koroškega odseka mreže Europe Direct ponujala informacije o delovanju Evropske unije in zbirala vtise mladih. Ob tem sta svojim sogovornikom še ponudila čaj ali kavo, saj premore malo električno vozilo tudi prenosno »kavarno«.

Tržaški odsek mreže Europe Direct je bazovsko postojanko vozila e-ape organiziral v sodelovanju s koroškim, da bi občane ozaveščal o delovanju Evropske unije s poudarkom na junijskih evropskih volitvah. Sicer so vozilo na Tržaškem sprejeli v nekoliko odročnem kraju in na kavi se je ustavilo bolj malo ljudi. »Včeraj sva bila na Reki, v strogem mestnem središču. Približalo se nam je veliko družin in mladih, tako da smo tam zbrali različna mnenja,« nam je povedal Marc. »V glavnem smo se pogovarjali o inflaciji, evropskem zelenem dogovoru in varnosti, ki je po izbruhu vojne v Ukrajini postala zelo aktualna tema,« je pojasnil. Povedal je tudi, da so alpsko-jadransko turnejo priredili prvič.

Tržaško postojanko so sicer organizatorji zasnovali tudi kot predstavitev možnosti študijskih in delovnih izmenjav v tujini. Mladi, ki so se podali na izkušnje v tujino, so vrstnikom v prostorih društva Hupgrade predstavili svoje izkušnje. Trikolesno vozilo se je včeraj ustavilo še v Tolmeču in se nato vrnilo v Celovec.