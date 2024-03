Na vaškem trgu spet tako, kot je bilo nekoč

V vasi so se letos odločili, da bodo praznik ricmanjskega zavetnika sv. Jožefa po štirih letih praznovali tako, kot je bila nekoč navada. Domače Slovensko kulturno društvo Slavec je priredilo Ricmanjski teden, ki se je začel v prejšnjem tednu, zaključil pa se bo v petek. Ob praznovanju vaškega zavetnika so organizirali tudi prireditve ob 130-letnici ustanovitve društva Slavec.

V Galeriji Babna hiša so v petek odprli fotografsko razstavo Ko spomini oživijo - 130-letnica delovanja SKD Slavec, ki bo na ogled še danes in v petek zvečer. V nedeljo pa so na vasi uredili stojnice z domačimi dobrotami in ročnimi izdelki, da bi obudili nekdaj znano praznovanje vaškega zavetnika s sejmom, ki so ga poimenovali Ku ambot. Danes, na dan praznika sv. Jožefa, bo ob 20. uri glasbeno-zabavni večer v družbi Denisa Novata s prijatelji in Borisa Kobala. V petek se bo praznovanje zaključilo z gostovanjem tržaške dramske skupine Proposte teatrali z veseloigro v tržaškem narečju Sai frotole e niente fritole (vedno ob 20. uri).

Praznovanje se nadaljuje

Fotografsko razstavo, ki ponazarja več kot stoletno delovanje društva, je uredila podpredsednica kulturnega društva Slavec Silvana Dobrila. Razstavo bodo ponovili ob nadaljnjih praznovanjih pomembnega jubileja, fotografsko gradivo bodo še dodatno nadgradili, je povedala. Na odprtju je zapel Mešani pevski zbor Slovenec Slavec.

Na vaški trg so v nedeljo domača in okoliška društva postavila pet stojnic s cvetjem, vinom, oljem in ročnimi izdelki, na dvorišču kulturnega doma pa so ponujali rezani pršut in zadišalo je po domačih sladicah. Za glasbeno popestritev je poskrbel Pihalni orkester Ricmanje. »Prireditve so bile lepo obiskane, vsaj v vzdušju smo obudili nekdaj znano praznovanje vaškega zavetnika. Ob 130-letnici društva Slavec pa nas letos čaka še mnogo drugih kulturnih dogodkov,« je zaključila Silvana Dobrila.