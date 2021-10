Na velikem platnu tudi skrivnostna epidemija

V gledališču Rossetti se je s sinočnjim predvajanjem filma The Last Journey Romaina Quirota začel 21. mednarodni festival znanstvenofantastičnega filma Trieste Science + Fiction Festival, ki bo do 3. novembra ponudil več kot 40 filmskih premier in tri tekmovanja ob navzočnosti režiserjev, igralcev in drugih protagonistov sedme umetnosti. Festival društva La Cappella Underground poteka tako v živo (v gledališču Rossetti in kinu Ariston) kot na spletni platformi SciFiClub MyMovies.

Danes stopa festival v živo, v Rossettiju bodo od 14. ure na ogled kratki filmi iz selekcije European Fantastic Shorts, ki se potegujejo za nagrado méliès d’argent. Začenja pa se tudi fokus, posvečen švicarskim znanstvenofantastičnim produkcijam v sodelovanju z ustanovo Swiss Films in s festivalom v Neuchatelu: v Aristonu bo ob 17. uri prebil led film iz leta 1979 Grauzone, mokumentarec, v katerem je govor o epidemiji, ki jo vlada skriva.

Ob 17.30 bo v Rossettiju na sporedu animirani film Absolute Denial, ki ga je Ryan Braund ročno narisal v 30.000 fotogramih.

Ob 19.30 bo v Aristonu na sporedu The Innocent Simona Jaquemeta, halucinogeno potovanje po človeški psihi. Ob 20. uri bo v Rossettiju čas za znanstvenofantastični vestern Settlers Wyatta Rockefellerja, ob 22. uri v Aristonu za film Chimères Olivierja Beguina o čudnih posledicah transfuzije krvi, ob 22.20 pa bo v Rossettiju na vrsti Lamb Valdimarja Johannssona; v filmu islandski par brez otrok izziva zakone narave.

Program in informacije o abonmajih so na spletnem naslovu www.sciencefictionfestival.org.