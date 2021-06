Na Velikem trgu bo spet zaživelo izumiteljsko naselje

18. in 19. septembra bodo izumitelji, univerzitetni študenti, oblikovalci in obrtniki na tržaškem festivalu Maker Faire že osmič dokazali, kaj vse premore mešanica znanosti in ustvarjalnosti. Na Velikem trgu bo spet zaživelo živahno izumiteljsko naselje, danes pa se je začelo vpisovanje, namenjeno vsem tistim, ki bi želeli pokazati, kaj zmorejo.

Organizatorji – to so Občina Trst, Mednarodni center za teoretsko fiziko ICTP in Znanstveni imaginarij pod pokroviteljstvom Dežele FJK, katerih predstavniki so danes dopoldne na Velikem trgu festival orisali novinarjem – so prepričani, da jih bodo tudi letos iznajdljivi izumitelji in izumiteljice presenetili. Prijavijo se lahko mladi, manj mladi, prekaljeni lisjaki, čisto novi znanstveni navdušenci, študenti, univerzitetni raziskovalci, pa tudi preprosti radovedneži. Vabilo je odprto tako zasebnikom kot znanstvenim in izobraževalnim ustanovam. Vsak mora predstaviti projekt, ki ga je ravno pripravil ali ga namerava uresničiti v prihodnjih mesecih. Osrednje vodilo je le eno: teorija mora sobivati s prakso. Predlog mora vključevati prototip oziroma prototipe strojev ali drugih predmetov, makete ki jih bodo morali posamezniki čim bolj interaktivno predstaviti obiskovalcem, pa naj bodo to delavnice, praktični prikazi, performansi ali predstave. Prijave zbirajo do 16. avgusta na spletni strani trieste.makerfaire.com.

Na septembrskem festivalu bosta letos poleg originalnih izumov na voljo kotiček, kjer bo mogoče odkrivati različne skrivnosti znanosti in prostor, posvečen vesolju in vesoljski tehnologiji. Oktobra bo namreč že desetič potekal mendarodni hekaton, tekmovanje v reševanju znanstvenih izzivov Nasa Space Apps Challenge.