Na Velikem trgu še danes igre, poskusi in mladi geniji

»Jabolčna« vrtalka ali bolje poznana kot tippe-top vrtalka je mnogo let burila duhove znanstvenikom (in jih še vedno). Gre za na prvi pogled čisto običajno vrtalko, če pa bolje pogledamo, opazimo, da je podobna jabolku s pecljem. Če pa jo tudi zavrtimo, da se neobičajno obnaša, saj se bo obrnila na glavo in vrtela po peclju. Zakaj noče ubogati fizičnih zakonov, pa ne vedo niti znanstveniki. Skrivnost so sicer poskusili razkriti večkrat, na univerzi v San Franciscu naj bi na to temo celo napisali doktorat.

Take in podobne znanstvene »trike« so včeraj predstavili na tržaškem festivalu domiselnosti in znanstvene ustvarjalnosti Maker Faire Trieste na Velikem trgu, katerega glavni organizator je Center za teoretsko fiziko Abdus Salam. V šotorih in lesenih hišicah so inženirji, izumitelji, pa tudi študentje in dijaki radovednežem (in teh je bilo kar veliko) razlagali detajle lastnih izumov ter vabili na poskus. Razstavljali so znanstveniki in navdušenci iz cele Evrope, Trst je obiskala tudi ljubljanska Hiša eksperimentov.