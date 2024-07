$!Kako do papeževe maše na Velikem trgu

Za nedeljsko mašo na Velikem trgu, ki jo bo ob koncu socialnega tedna italijanskih katoličanov daroval papež Frančišek, vlada seveda veliko zanimanje. Maši bodo lahko prisostvovale le osebe, ki so se preko župnij in organizacij uspešno prijavile, skupno jih pričakujejo okrog devet tisoč. Podrobnosti bodo organizatorji še predstavili, dogodek pa je z organizacijskega vidika kar zahteven.

Kdor se je uspešno prijavil, bo prejel vstopnico z vsemi navodili in označenim vhodom, skozi katerega bodo morali vstopiti na trg. Vhodov bo pet, dva z mestnega nabrežja in tri s strani Mestne hiše. Trg bo v nedeljo za imetnike vstopnic dostopen med 6. in 9. uro zjutraj, po 9. uri bodo vhode zaprli. Za bolnike in osebe s posebnimi potrebami je vhod predviden med 8. in 9. uro, na voljo bo parkirišče na Trgu Straulino na nabrežju. Papež se bo s helikopterjem ob 8. uri zjutraj pripeljal v Staro pristanišče, kjer se bo srečal z delegati socialnega tedna ter s tremi posebnimi delegacijami (v njih bodo tudi predstavniki slovenskih vernikov iz Trsta), nato bo z avtomobilom prispel na Veliki trg, kjer bo maševal ob 10.30. Po maši se bo Frančišek odpeljal do Pomola Audace, kjer ga bo pričakal helikopter, s katerim se bo vrnil v Vatikan, odhod je predviden ob 12.30.

Kdor se maše ne bo mogel udeležiti, bo imel na voljo velik ekran v stolnici sv. Justa ter neposredne televizijske prenose.