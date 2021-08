Na Velikem trgu zagovarjali zdravljenje covida-19 na domu

»Brez strahu, bolniki se zdravijo z zgodnjim zdravljenjem na domu« je pisalo na transparentu ob odru na Velikem trgu, ki so ga v četrtek zvečer z nekaj tisoč ljudmi zasedli zagovorniki tovrstnega boja proti covidu-19. Glavno vlogo je imel neapeljski odvetnik Erich Grimaldi, ki je marca lani ustanovil Facebook skupino, ki je povezala različne italijanske družinske zdravnike in odvetnike, s ciljem, da delijo informacije in spodbujajo zdravljenje na domu – mimo navodil zdravstvenega sistema.

Na trgu, kjer je bilo kljub dokajšnji gneči obraznih zaščitnih mask le za vzorec, se je zbralo veliko število poslušalcev, ki so z odobravanjem in ploskanjem spremljali odvetnikovo izvajanje. Udeleženci sicer niso bili le Tržačani, med njimi je bilo veliko ljudi iz Vidma in Pordenona, pa tudi iz Piemonta in Veneta. Na odru je Grimaldija podprl predsednik tržaške odvetniške zbornice Alessandro Cuccagna, sicer v osebnem imenu. Kako poteka zdravljenje covidnih bolnikov na domu, pa je razložil videmski družinski zdravnik Paolo Baron.

Odvetnik Grimaldi od lani bije boj proti ministrstvu za zdravje, da bi priznali učinkovitost zgodnjega zdravljenja covida-19 na domu, in sicer po njegovih besedah »z enostavnimi zdravili, kakršna so navadna zdravila proti vnetjem in antibiotiki«. Minister Roberto Speranza pa jim je po njegovih besedah zaprl vrata, zato bodo sami še naprej protestirali na trgih po Italiji.