Na Veliki trg se vračajo starodobniki

Ta konec tedna se v Trst vrača tridnevni reli starodobnikov, na katerem bodo vozniki prevozili 500 kilometrov. Dirka Mitteleuropa Race - La Salita della Trieste Opicina, ki bo doživela sedmo izdajo, se bo začela in končala v Trstu, prvič pa bo potekala po vseh štirih pokrajinah Furlanije - Julijske krajine.

Podrobnosti tokratne izvedbe so organizatorji, združenje Asd Adrenalinika, včeraj predstavili v Mestni hiši, kjer so povedali, da ostajajo zvesti izvirnemu formatu, ki pa so ga obogatili z nekaterimi novostmi. Dogajanje se bo začelo v petek, osrednji dogodek pa bo na programu v soboto, ko bodo vozniki starodobnikov začeli s prvo etapo.

Od Trsta do Krasa in Brd

Štartali bodo v Trstu, od koder bodo šli na slovenski Kras, od tu se bodo zapeljali na italijansko stran Krasa, nato pa proti Brdom. Kot so povedali organizatorji, pričakujejo več kot sto udeležencev, na reliju pa lahko sodelujejo avtomobili, ki so bili narejeni pred letom 1976. Izbrali so tudi nekaj športnih vozil, ki so bili narejeni pred letom 1981. Na startu pa bo lahko tudi zelo omejeno število vozil, ki so bili narejeni po letu 1991.

Na cestah bo tako mogoče videti starodobne lepotce, kot so bugatti T51 Grand Prix iz leta 1932, OM 665 ssmm iz leta 1929, porsche 356 B iz leta 1961 in še mnoge druge starodobnike. V muzej pod milim nebom se bo za to priložnost spremenil Veliki Trg, kjer bo na ogled okoli 30 starodbnih vozil.