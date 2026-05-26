Državna nagrada za vključujoč tržaški kino

Kino ni za vse sproščujoč kraj, sploh za osebe s kognitivnimi težavami. V Trstu, v kinu Ariston, sta zato Fundacija de Banfield in društvo La Cappella Underground po zgledu angleško govorečega sveta uvedla »nežne projekcije« filmov v sklopu projekta Un cinema per amico.

Projekt ni doživel velikega uspeha le v Trstu. V preteklih dneh je namreč prejel priznanje italijanske Fundacije Alzheimer za vključevanje oseb z demenco. Včeraj je priznanje »pripotovalo« v Trst, organizatorji so izkoristili priložnost za predstavitev projekta in nagrade domači publiki.

Nagrado sta iz Barija, kjer so jo podelili, prinesla Rosanna Palmeri in Luca Luisa, prva je odgovorna za projekt pri Fundaciji de Banfield, drugi pri La Cappella Underground. Vključujoč kino, je včeraj poudaril predsednik fundacije Massimo Simeon, je le zadnji v nizu projektov za osveščanje o demenci oziroma izobraževanja zaposlenih v raznih sektorjih za zavedno ravnanje z osebami s kognitivnimi težavami.

Letošnja izvedba pobude Un cinema per amico se bo sklenila 13. junija. Skupno bo na sporedu šest projekcij, vse so posebej prirejene osebam s kognitivnimi težavami in njihovim negovalcem, odprte pa so širši javnosti. Doslej so našteli 320 udeležencev, v vprašalnikih o zadovoljstvu so prejeli kar visoko srednjo oceno. Udeleženci so zelo cenili druženje pred projekcijami in po njih, v kavarni kina Ariston jih prireja upraviteljica MUG Bakery Elena Giuffrida. Med čustvi, ki so jih udeleženci najpogosteje povezali s projekcijo, sta veselje in umirjenost. Veliko je bilo tudi starejših oseb brez kognitivnih problemov, kar dokazuje, da je projekt res vključujoč.

Luisa je opisal izbor filmov. Odločili so se za popularne klasike, predvsem starejše komedije in muzikale, z linearnimi in pomirjujočimi vsebinami. Organizatorjem se je za opravljeno delo zahvalil predsednik deželnega sveta Mauro Bordin.