Na vzhodnem Krasu je priokus grenak

Prej ali slej v življenju pride čas, ko predaš štafetno palico. Po petnajstih letih in treh mandatih – dveh v vlogi svetnika, v zadnjem pa kot predsednik – je Marko De Luisa presodil, da je ta trenutek napočil tudi zanj in zato se poslavlja od vzhodnokraškega rajonskega sveta. »Prav je, da pride do določene zamenjave in se preizkusijo tudi mlajši rodovi, ki si želijo pomagati skupnosti,« je utemeljil zastopnik Slovenske skupnosti.

Rajonski sveti so večkrat preslišani, njihova mnenja pa neupoštevana. Kako ste doživljali večkrat ne ravno zgledno pozornost s strani tržaške občinske uprave?

Zlasti v vlogi predsednika je priokus kar grenek. Ves čas, energija in delo, ki ga vložiš v sestavljanje predlogov in pripravo dokumentacije, niso poplačani. Nekaj smo sicer le uspeli izpeljati, čeprav premalo glede na naše zahteve in tiste občanov ter občank. Opazili smo tudi, da so na občini več upoštevanja poželi predlogi Whatsapp in Facebook skupine, v katerih nekateri krajani razpravljajo o Opčinah, kot pa naša mnenja.

Večkrat ste opozorili, da Občina Trst posveča Krasu na splošno manj pozornosti kakor mestnemu središču.

Splošni obračun je kljub vsem prizadevanjem negativen. Tržaška občina nam je denimo prisluhnila glede določenih infrastrukturnih del, popravili so na primer nadvoz pri Banih. Asfaltirali so nekatere ceste v zelo slabem stanju, med katerimi je tista za Hudo leto pri Padričah. Na svoj račun so do določene mere prišle tudi šole, ker so bila na razpolago državna finančna sredstva. Veseli me na primer, da so poskrbeli za vodoodpornost strehe vrtca Ubalda Vrabca v Bazovici ali za obnovo poslopja bazovske osnovne šole Trubar- Kajuh.

Večjih naložb pa ni bilo. Prebivalci so lahko upravičeno razočarani, saj se zadnja leta občina posveča zlasti središču Opčin, medtem ko so ostale vasi še kar zanemarjene. Lani poleti je sicer župan obiskal Trebče in prisluhnil zahtevam Trebencev, vse pa se je zaključilo pri obljubah. V Bazovici ravno tako, za obnovo območja Trmuna je bilo predloženih več načrtov, premaknilo pa se ni nič.