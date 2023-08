Nabrežinski kamen v Trgovinski zbornici

Zgodbe o nabrežinskem kamnu bodo ta mesec spoznavali tudi v Trstu. V petek so namreč v veži Trgovinske zbornice na Borznem trgu odprli multimedijsko fotografsko razstavo Zgodbe kamnov / Nabrežinski marmorji. Tam bo na ogled do 11. septembra.

Na razstavi sodelujejo fotografi Paolo Bullo, Dario Buttazzoni, Riccardo Ciriello, Ivano de Simon, Stefano De Faccio, Stefano Stel, Terry Manfrin, Massimiliano Melchionne, Luca Meroi in Linda Simeone. Razstava je razdeljena na tri dele. V prvem delu so se našteti fotografi podali v nabrežinske kamnolome in v sodelovanju s kamnoseškim podjetjem ZenithC in geologom Marcom Manzonijem fotografirali kamen. V drugem delu so predstavljeni kraji nabrežinskega kamna. Linda Simeone je namreč v različnih evropskih mestih, kot so Benetke, Dunaj in Budimpešta, fotografirala tamkajšnje znamenitosti, ki so jih ustvarili iz nabrežinskega kamna.

Tretji del razstave pa je multimedijski. Antonio Giacomin iz podjetja Fluido je namreč nabrežinski kamnolom postavil v virtualno resničnost, KaveVR, ki obiskovalcu razstave z vizirjem in krmilnikom omogoča, da se virtualno spusti v digitalni dvojček kamnoloma. Dela, razstavljena na fizični razstavi, so digitalno replicirana in postavljena v različne prostore rekonstruiranega kamnoloma.