Načrt za žičnico: korak nazaj in dva naprej

Noben projekt, ki je bil deležen negativne ocene glede presoje vplivov na okolje, ne more biti financiran iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ta odločba se nanaša na projekt gradnje žičniške infrastrukture na relaciji Trst - Opčine, izdali pa sta jo ministrstvi za okolje in finance, ki sta odgovorili na pritožbe okoljevarstvenih združenj. Ta so pomisleke glede postopka presoje vplivov na okolje na rimske odločevalce naslovila na začetku leta, odgovor pa so prejela v preteklih dneh.

To je včeraj v Novinarskem krožku sporočil predsednik odbora No Ovovia William Starc, ki je ocenil, da po tako nedvoumnem odgovoru projekt žičnice nima prihodnosti in da bi ga morale mestne oblasti nemudoma opustiti. To tezo je nekaj ur kasneje kategorično zavrgla Občina Trst, deželna vlada Massimiliana Fedrige pa je istočasno izdala soglasje tretjestopenjskemu postopku predhodne presoje vplivov na okolje. Z njim bo Občina Trst lahko prilagodila svoj prostorski načrt potrebam žičniške povezave - zlasti kar se tiče gradnje na območju (zaščitenega) gozda Bovedo oziroma na kraškem robu. Pred tem pa mora zeleno luč prižgati tudi okoljsko ministrstvo - če jo bo, bo občina lahko zaključila strateško okoljsko presojo.

Dobra novica za Občino Trst je včeraj prišla z Deželnega upravnega sodišča (DUS), ki je zavrnilo pritožbi okoljevarstvenih združenj. Ta so občini očitala, da ni pravilno izpeljala postopka glede prostorskega načrtovanja. Sodišče je zavrnilo tudi očitke zoper nepravilno oceno vpliva na promet. DUS torej ocenjuje, da v postopkih Občine Trst ni prišlo do nepravilnosti.

