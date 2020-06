Načrtovali izboljšavo, a rezultat je bolj podoben nočni mori

Načrtovana izboljšava javnega prevoza se je za prebivalce vzhodnokraških vasi izkazala kot nesprejemljiva nočna mora. Iz dneva v dan so se sredi junija znašli odrezani od mesta, saj je prevozno podjetje Tpl FVG (nekdanje Trieste Trasporti) ukinilo edino redno avtobusno povezavo s tržaškim središčem. Če so bili prej vajeni stopiti na avtobus št. 39 in se z njim odpeljati naravnost do mesta, se danes lahko zapeljejo le do Bazovice oz. Opčin, če hočejo v mesto pa morajo prestopiti na avtobus št. 51 oz. 4 ali 2/.

Zakaj je bila sprememba sploh potrebna? Zakaj so ukinili to, kar je delovalo in vsem ustrezalo, je bilo slišati v sredo zvečer na zasedanju vzhodnokraškega rajonskega sveta na Opčinah. Na parkirišču pod drevesi so se namreč ob domačih rajonskih svetnikih zbrali nezadovoljni avtobusni potniki (od Trebč do Gročane), tržaška odbornica za urbanistiko in ozemlje Luisa Polli, župan Roberto Dipiazza in zastopniki podjetja Tpl FVG.

VEČ KILOMETROV, VEČ TEŽAV?

Da so dodali veliko več kilometrov, okrepili povezavo z mestom z avtobusom 51, da se kljub avtobusnim kombinacijam vozni čas v primerjavi s prejšnjim ne veliko spreminja, je hitel pojasnjevati tiskovni predstavnik prevoznega podjetja Michele Scozzai. Priznal je, da je zamenjava avtobusov res nekoliko sitna, da pa je čakalna doba zmerna: seveda ne morejo zadovoljiti vseh potnikov, so pa pripravljeni uvesti kak popravek, če bi bil potreben. Pa najbrž bo, glede na slišane kritike ...

»Avtobus 39 je iz Trebč prej do mesta potreboval 40 minut, sedaj pa se je pot zaradi prestopanj zelo podaljšala,« je povedala gospa iz Trebč in potožila, da jo skrbi za mlade, ki bodo na poti v šolo morali stopiti kar na 3 avtobuse in v zimskih večerih v temi čakati na ustrezno povezavo. Moški iz »oddaljene« Gropade je ponudil konkreten primer delavca, ki mora biti v službi v mestu ob 6.30: prej je avtobus iz vasi odpeljal ob 5.55 in je bil ob 6.20 v mestu, po novem se v mesto ni mogoče pripeljati pred 6.46 in še to s prestopanjem v Bazovici.