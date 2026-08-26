Nad Lonjerjem zapora zaradi usada

Na državni cesti št. 14 nad Lonjerjem, približno kilometer od križišča z nekdanjo Trbiško cesto št. 202, je prišlo včeraj malo pred 23. uro do usada, zaradi česar so cesto v noči na sredo zaprli za promet. Z omenjenega križišča tako ni mogoče voziti proti univerzi in središču Trsta, kakor tudi ne v obratno smer. Na kraju so lokalna policija in predstavniki družbe FVG Strade, ki je pristojna za ta cestni odsek. Avtobusni prevoznik Trieste Trasporti je spremenil traso avtobusa št. 51, ki trenutno vozi po Novi cesti za Opčine in Pokrajinski cesti št. 1 do Bazovice. Na Novi cesti za Opčine prihaja do zastojev.