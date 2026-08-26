»Goriški« dokumentarec The Jungle prihaja na Amazon Prime

Film The Jungle (2021), ki pripoveduje o gledališkem projektu skupine afganistanskih in pakistanskih migrantov v Gorici, bo od danes dostopen italijanskim uporabnikom pretočne platforme Amazon Prime.

Amazon Prime je pridobil pravice za spletno distribucijo dokumentarnega filma The Jungle goriškega režiserja Cristiana Natolija. Film, ki sta ga ustvarili goriška Tesla Production in zagrebška družba 4Film, distribuira EmeraFilm.

V središču dokumentarca je projekt socialnega gledališča, pri katerem je sodelovala manjša skupina afganistanskih in pakistanskih migrantov. V Gorico so prispeli po balkanski poti, pri gledališkem ustvarjanju pa jih je vodila igralka in režiserka Elisa Menon.

Balkanska migracijska pot je bila doslej v mednarodnem filmu razmeroma redko obravnavana, v italijanski kinematografiji pa skoraj povsem prezrta. Natolijev dokumentarec je bil med prvimi italijanskimi filmskimi deli, ki so se podala na to občutljivo, kontroverzno in pogosto obravnavano področje. S spletno distribucijo bo film dosegel širše občinstvo ter gledalcem omogočil podrobnejši vpogled v migracije proti Evropi in predvsem v zgodbe ljudi.

Gledališki projekt se izogiba pomilovalnemu prikazovanju migrantov in se v dokumentarcu razvije v čustveno pripoved. »Džungla« ob Soči se z imenom navezuje na podobno poimenovano taborišče v Calaisu, kjer so številni migranti čakali na možnost odhoda v Veliko Britanijo. Goriška džungla pa je po besedah ustvarjalcev povsem drugačen, edinstven prostor, razpet med več kulturami. Intimna in sugestivna gledališka predstava ga predstavlja empatično in zunaj ustaljenih pripovednih okvirov.

Dokumentarec se osredotoča predvsem na vezi, ki so se spletle med udeleženci projekta, pri čemer izpostavlja njihove stične točke, ne razlik. »Elisino delo želi nevidne narediti vidne ter ljudi in stvarnosti na družbenem robu povezati z lokalnim okoljem,« je povedal režiser Cristian Natoli.

Dokumentarec The Jungle je nastal s podporo Sklada za avdiovizualno dejavnost Furlanije - Julijske krajine, deželne filmske komisije, Dežele Furlanije - Julijske krajine, YFF, Bance Etice, projekta Impatto+, mreže Produzioni dal basso, zadruge Coop Alleanza 3.0, Fundacije Goriške hranilnice, goriške Karitas in socialne agencije Duemilauno. Pri projektu so sodelovali tudi Italijanski svet za begunce, goriška Karitas in goriški Rdeči križ.

Ogled filma bo za naročnike Amazon Prime brezplačen, drugi uporabniki pa si ga bodo lahko izposodili ali kupili.