V Trstu sprostili več milijonov za naložbe

Nova, že sedma sprememba tržaškega občinskega proračuna obljublja sprostitev precejšnjih sredstev za številne naložbe v mestu. Občinski odbor je na ponedeljkovem zasedanju sprejel proračunski ukrep, vreden skoraj 11 milijonov evrov – tekočih prihodkov je nekaj več kot 2,6 milijona evrov, približno 8,5 milijona evrov pa je novih sredstev, ki bodo namenjena investicijskim odhodkom. Odbornik Everest Bertoli, ki je v mestni hiši pristojen za finance, je včeraj novinarjem predstavil finančne premike, ki bodo pospešili zlasti zaključek nekaterih gradbenih oz. obnovitvenih del v teku.

»Tekoče prihodke s strani Dežele FJK v višini 2,6 milijona evrov bomo vložili v sistem socialnih ugodnosti za zaposlene na občini. Po deželni zakonodaji je namreč predviden prispevek v višini 800 evrov letno na zaposlenega,« je pojasnil Bertoli.

Kar se tiče investicijskih odhodkov, prihaja večji del sredstev – se pravi 4,3 milijona evrov – s strani Dežele FJK. Od teh je 3,5 milijona evrov namenjenih širitvi kongresnega centra v Starem pristanišču. Odbornik je spomnil, da je naložba, ki predvideva priključitev k centru še skladišča 27 bis za ureditev sejemskega dela, vredna 8 milijonov evrov, ki si jih delita družba Generali in Občina Trst. Deželni prispevek bo po novem kril del predvidenih 4,1 milijona evrov, kolikor naj bi v javno-zasebni center vložila Občina Trst. »3,5 milijona evrov, ki naj bi jih občina črpala iz upravnega presežka, bomo posledično namenili drugim postavkam,« je napovedal odbornik. Pol milijona evrov bo namenjenih projektnemu financiranju obnove bazena pri Sv. Ivanu, 710 tisoč evrov za izredno vzdrževanje cest, pločnikov in stopnišč, 610 tisoč evrov za zaključek del v športnem objektu v Ulici Frausin, 311 tisoč evrov bo namenjenih izrednim vzdrževalnim delom na zelenih površinah (drevesa in vrtovi).