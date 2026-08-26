Sežanski praznik povezuje

Praznik Občine Sežana, ki se praznuje 28. avgusta, tudi letos razteza praznično dogajanje čez ves mesec. Številni dogodki po mestu in krajevnih skupnostih bodo še vse do sredine septembra povezovali občanke in občane, društva, zavode, klube, krajevne skupnosti, podjetnike, obrtnike in druge, ki s svojim delom in idejami občini dajejo utrip. Osrednje praznično dogajanje bo potekalo ta konec tedna, med petkom in nedeljo, s programom za vse generacije in raznolikimi vsebinami, ki nagovarjajo različne okuse ter zanimanja.

Praznovanje se je začelo že 16. avgusta in se bo nadaljevalo do 19. septembra. V dobrem mesecu dni se bo zvrstilo več kot 40 dogodkov in programskih vsebin, od kulturnih, glasbenih in športnih prireditev, pohodov, razstav in druženj do predstavitev društev, zavodov, krajevnih skupnosti ter lokalnega gospodarstva. Tako širok program je rezultat sodelovanja številnih organizacij in posameznikov, ki prazniku vsako leto dajejo vsebino, raznolikost in značaj.

Petek, 28. avgusta, bo v Sežani zaznamovala slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad za leto 2026, večer pa bo na Kraškem dvorišču Vinakras v znamenju tradicionalne prireditve Glasba in vino, kjer bosta za glasbeno spremljavo poskrbeli klapa Leut in skupina Bačino.

Sobota se bo začela zgodaj, ob 5.45 bo na travniku ob Tržaškem drevoredu pri Kobilarni Lipica nastopil pianist Sašo Vollmaier. V Parku pri Starem gradu se bodo nato predstavili krajevne skupnosti, javni zavodi, društva, klubi, obrtniki in podjetniki, obiskovalci pa bodo lahko pobliže spoznali dejavnosti, pobude in ljudi, ki vsak na svojem področju prispevajo k življenju in razvoju občine. Zvečer (začetek ob 21. uri, vstop prost) bosta na parkirišču pred pošto nastopili priljubljeni skupini Mi2 in Nočni skok. V nedeljo bodo v Kosovelovem domu med drugim zavrteli filma Minioni in pošasti (ob 18. uri) ter Odisejo (ob 20. uri).

Praznični program tudi letos povezuje prizorišča v Sežani – Kosovelov dom Sežana, Park pri Starem gradu in Kraško dvorišče pri Vinakrasu – z dogodki po vsej občini. Raznolikost programa in prizorišč odraža tudi raznolikost občine; od glasbe, kulture in druženja do športa, predstavitev lokalnega gospodarstva, društev in drugih organizacij. Celoten program je na voljo na spletni strani sezana.si.