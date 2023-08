Nadaljevala bo s pravom

Kot najlepšo in najpomembnejšo izkušnjo, ki jo je doživela do sedaj, šteje Ivana Grilanc obiskovanje četrtega razreda višje srednje šole v ZDA. Odličnjakinja iz Saleža, ki si je najvišjo oceno prislužila na smeri Uprava, finance in marketing na zavodu Žige Zoisa, se je pred dvema letoma odpravila na izmenjavo v mesto Florence v zvezni državi Misisipi. »Spoznala sem veliko ljudi, predvsem pa novo kulturo in način razmišljanja ter ugotovila, kako je življenje tam drugačno in bolj umirjeno,« je navdušeno razlagala Ivana, ki se je onstran velike luže ukvarjala z zelo različnimi športi, kot so odbojka, softball in tenis.

Nasploh svojih dozdajšnjih izbir ne obžaluje. Zadovoljna je namreč, da se je pred petimi leti vpisala na zavod Zois, kjer se je učila tudi pravo, s katerim namerava nadaljevati na univerzi. Najprej je razmišljala o študiju v tujini, a se je naposled odločila za tržaško univerzo in bo v tujini v prihodnosti mogoče opravila specializacijo.