Nagrada zlati sv. Just tržaški univerzi

Novinarski sindikat Assostampa bo tudi letos podelil nagrado zlati sveti Just. Letos si jo je prislužila tržaška univerza, ki v letu 2024 praznuje 100-letnico obstoja. V sindikatu so namreč prepričani, da lahko le preko znanja, kulture in učenja stremimo k boljši prihodnosti in sobivanju različnih narodov. Tržaška univerza je letos zabeležila povečanje število vpisov (tudi tujih študentov), vsako leto se trudi z novo študijsko ponudbo, njihova dejavnost pa se stalno razvija, je dejal predsednik sindikata Carlo Muscatello.

Posebno priznanje pa si je prislužila direktorica miramarskega parka in gradu Andreina Contessa, ki je v nekaj letih znala oživiti enega od simbolov Trsta in mu povrniti nekdanji čar in pomembnost, je prepričan Muscatello.