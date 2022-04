Nagrade zaslužnim študentom

Slovensko dobrodelno društvo je tudi letos razveselilo skupino mladih študentk in študentov ter izročilo študijske nagrade ter podpore za akademsko leto 2021/22. Vsako leto podeljuje namreč denarne nagrade iz skladov Mihaela Flajbana in Irene Srebotnjak, letos pa še novo nagrado poimenovano po dolgoletnem predsedniku društva, inženirju Aljoši Veselu.

Komisija, ki so jo sestavljali Sara Superina, Eva Vessel, Mateja Počkaj in Veronika Gerdol, je prejela 22 prošenj in nagradila dvanajst mladih. Nagrado Irene Srebotnjak (po 1500 evrov) je prejel Aleš Lavrenčič, tri Flajbanove nagrade (po 1500 evrov) pa so prejeli Cheyenne Zagar iz tretjega letnika univerzitetnega študija ter Ivan Ferfolja in Renee Starich iz prvega.

Mattia Savi iz prvega letnika je prvi dobitnik nagrade Aljoše Vesela (po 1500 evrov), ki jo podeljujejo zaslužnim študentom na zavodih za višje tehnično izobraževanje. Enkratne podpore iz sklada Mihaela Flajbana (po 500 evrov) so prejeli študentke in študentje prvega letnika Sanja Sossi, Karol Kovic in Ajlin Visentin, študentka drugega letnika Nikol Usai, Manuel Malalan iz tretjega ter Mattia Milanese in Ivana Fajt iz četrtega letnika.

Odbor dobrodelnega društva je na marčevski seji obravnaval tudi kritično stanje v Ukrajini in odločil, da bo begunskim dijakom na slovenskih šolah ponudil minimalno pomoč.