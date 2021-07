Nagradili zlate maturante in zaslužne študente

»Za vami je pomemben življenjski mejnik. Matura ali diploma ni le preizkus znanja, temveč tudi preizkus vztrajnosti, vzdržljivosti in življenjske zrelosti,« je nagrajence štipendije ZKB pozdravil predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič. Dobitniki štipendije so se v letu 2020 izkazali z odličnim uspehom na maturi, nekateri so z odliko dokončali univerzitetni študij prve ali druge stopnje. Protagonisti sredinega večera pri TPK Sirena v Barkovljah so bili mladi: prireditev so letos organizirali člani ZKB do petintridesetega leta starosti, ki so svežim diplomantom tudi podelili nagrade. Dogodek je vodil Evgen Ban. Spregovoril je tudi predsednik TPK Sirena Igor Filipcic, ki je nagrajencem čestital.

Zadružna kraška banka projekt nagrajevanja otrok članov za odličen študijski uspeh goji vse od leta 2005. V šestnajstih letih je banka podelila preko 300 štipendij za skupnih več kot 200.000 evrov. »Mislim, da je ta ena izmed najlepših investicij, ki jih delamo za našo bodočnost,« je dejal Kovačič. Na letošnji podelitvi je štipendijo prejelo 31 nagrajencev.