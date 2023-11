Naj bo 30. november dan odgovorov

»Rimsko srečanje naj ne bo spet brez vsebin in odgovorov. Naj se ne ponovi, kar se je zgodilo 30. septembra, ko smo zaman čakali na rešitev.« Jasne so zahteve sindikatov, ki so danes dopoldne z delavci na čakanju stopili na Veliki trg, da bi spodbudili institucije k iskanju dokončnih rešitev. V četrtek bo namreč potekal še en sestanek na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo, na katerem bo govor o prihodnosti tovarne Wärtsilä pri Boljuncu.

Še pred napovedanim začetkom protestnega shoda je prefekt Pietro Signoriello z deželno odbornico Alessio Rosolen sprejel sindikalno delegacijo. »Načrtov za ponovno industrializacijo še ne bo na mizi,« je Antonio Rodà iz sindikata UILM posredoval besede prefekta in odbornice, »obljubljajo pa korak naprej in postavitev temeljev za načrtovanje ponovne industrializacije območja.« Fabio Kanidisek iz enotnega sindikalnega predstavništva FIM CISL je spomnil na podporo, ki so jo delavcem izkazovale lokalne institucije lani poleti, »zdaj pa ni zanimanja. Z izjemo deželne odbornice lahko trdimo, da domace politike očitno ne zanima razvoj lokalne industrije.«

Ce 30. novembra ne bo konkretnih odgovorov, je za FIOM CGIL dodal Marco Relli, delavci ne bodo mirno opazovali propada območja, »saj ne gre samo za zaposlene v tovarni, ki so na čakanju do januarja, a tudi za vsa podjetja, ki so s finskim obratom sodelovala in brez zagotovil, da bo na istem mestu delovala druga tovarna, bodo morala odpustiti svoje zaposlene.«

Delavcem Wärtsile je svojo podporo izrekla tržaška škofija.