Najbolj priljubljeni so lokalni naslovi in kriminalke

Ko je mesto ovito v praznične lučke in se začne odštevanje do božiča, se tudi vrata obeh slovenskih knjigarn, Tržaškega knjižnega središča (TKS) in openske Librarne, pričnejo odpirati pogosteje. Knjiga je, kljub splošni modernizaciji in razširjenosti vseh mogočih algoritmov, še vedno priljubljeno darilo. Nekatere stranke natančno vedo, kaj iščejo, druge bolj cenijo priporočila knjigarnaric, so nam te povedale na Trgu Oberdan in na Opčinah.

Lokalno in ... kriminalno

V mestni knjigarni je izbira slovenskih knjig bogata, stranke pa zlasti cenijo izbor lokalnih naslovov, ki jih pričaka že ob vhodu, pove knjigarnarica Jana Kalc, ki s Sofijo Kralj sprejema stranke v TKS. »Najraje kupujejo naše založbe in avtorje - tako publikacije, ki govorijo o zgodovini naše okolice, kot tudi leposlovje.« V zadnjih tednih sta na primer posebno priljubljeni sveže izdani knjigi: zbirka kratkih zgodb Mojce Petaros Nočem več biti nevidna (Založba Mladika) in Na barikadah Stojana Spetiča (ZTT). Isti knjigi gresta dobro v prodajo tudi v Librarni, poudari njena upraviteljica Urška Vidoni, kjer imajo stranke rade tudi zgodovinske knjige, tačas Izbrana poglavja o Primorski pod fašizmom izpod peresa Borisa Mlakarja, ki je izšla pri Goriški Mohorjevi.

Kalc pravi, da sicer stranke v TKS »rade segajo tudi po literaturi mladih oziroma novejših slovenskih avtorjev, kakor je Ana Svetel. Dobro se prodajajo tudi ženska literatura Maje Haderlap in seveda romani Draga Jančarja,« je naštela in opozorila, da se vse več slovenskih pisateljev odloča za pisanje kriminalk, tako da je izbira danes ogromna. »Upam si reči, da je to žanr, ki ga tudi pri nas najbolje prodajamo, saj je razvedrilno in berljivo čtivo.«

Da imajo kriminalke rade tudi stranke openske Librarne, potrdi Vidoni: tačas na primer najnovejšo knjigo Tadeja Goloba Brezno in zlasti Ultimo segreto Dana Browna. V Librarni ponujajo namreč tudi italijanske naslove, ki so ob knjigah lokalnih založb tiste, za katere se odloči večina odraslih strank. »Odrasli pri nas kupijo povečini italijanske knjige, ko kupujejo za otroke, pa se odločijo za slovenske. Otroške slovenske knjige se dobro prodajajo čez vse leto.«

Knjigarni sta v teh dneh vedno odprti

Da bi strankam dodatno ugodili v času obdarovanja, so se v obeh knjigarnah odločili za izredna odprtja tudi ob nedeljah in ponedeljkih. V Librarni na Dunajski cesti 31 na Opčinah bo Urška Vidoni na voljo od jutri (nedelje) do 24. decembra med 9. in 13. uro in med 15.30 in 19.30. V Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan v Trstu bodo jutri (nedelja) odprti od 10. do 13. in od 16. do 19. ure, od jutri do vključno srede pa nepretrgoma od 8.30 do 19. ure.