Tudi Gorica v boj proti CO2

Tudi goriška občina napoveduje boj toplogrednim plinom in še zlasti ogljikovemu dioksidu (CO2). Med ponedeljkovim zasedanjem občinskega sveta so odobrili akcijski načrt za podnebje in trajnostno energijo (PAESC), v katerem so smernice za omejevanje emisij in za prilagajanje novim podnebnim razmeram.

Pri pripravi načrta so sodelovala tudi razna društva in podjetja; krajevni odbor za okolje je sicer že pred štirimi leti pozval goriško občino, naj pohiti s pripravo omenjenega načrta, saj njegovo sprejetje omogoča občinam, da zaprosijo za sredstva za doseganje zastavljenih ciljev na področju energetske varčnosti in izkoriščanja obnovljivih virov energije. Sovodenjska občina je na primer svoj akcijski načrt za podnebje in trajnostno energijo pripravila že pred nekaj leti, zatem je lahko ravno na njegovi podlagi zaprosila za namestitev fotovoltaičnih naprav na razne objekte v občinski lasti.

Pred razpravo v občinskem svetu je pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi pojasnil, da so načrt pripravili na podlagi dogovora med župani za podnebje in energijo, h kateremu so pristopili leta 2023. Odbornik je razložil, da akcijski načrt za podnebje in trajnostno energijo neposredno ne vpliva na zasebnike, ne spreminja nobenih tarif in ne vnaša novih parametrov za stanovanjske gradnje, temveč določa smernice, na podlagi katerih občine sprejemajo ukrepe za znižanje izpustov.

Določili količino izpustov

Pri pripravi načrta so morali ugotoviti količino toplogrednih plinov na območju goriške občine. »Ker nismo imeli na razpolago podatkov za devetdeseta leta prejšnjega stoletja, kot je bilo priporočeno v navodilih za pripravo načrta, smo vzeli v poštev leto 2019 in pripravili tudi projekcije za leto 2030,« je obrazložil Del Sordi. Med zasedanjem občinskega sveta je tehnik deželne agencije za energijo APEDaniele Barbieri pojasnil, da je bilo leta 2019 v goriški občini proizvedenih 134.000 ton ogljikovega dioksida in da ciljajo na njihovo 55-odsotno znižanje.

Pri tem je bilo sicer opozorjeno, da je treba znižanje izpustov kakorkoli izračunati na podlagi leta 1990; od takrat do današnjih dni za Gorico ocenjujejo, da so se izpusti že znižali za dvajset do petindvajset odstotkov. V načrtu so omenjeni tudi ukrepi za dodatno znižanje stopnje emisij. V primeru stanovanjskih objektov je treba povečati njihovo energetsko varčnost, kar se lahko doseže z namestitvijo novih oken in vrat, z izolacijo poslopij, z zamenjavo kurilnih peči ...