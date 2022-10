Najboljša »zamejska« jadrnica med top 100

Jadrnica Pixel, ki je jadrala pod zastavo Čupe, je na cilj prijadrala na visokem 82. mestu. Jadrnica je zastopala projekt SeaYou, ki deluje pri društvu AŠD Grmada in želi promovirati naš teritorij, lokalne pridelke kmetije, pridelovalce in gostince. 17-metrska More 55 Pixel, ki jo je krmaril trener in duša mladinskega sektorja pri sesljanskem klubu Matija Spinazzola, je bila ena od treh jadrnic projekta, v katerem so med Barcolano sodelovali še Kmečka zveza, Društvo Prosekar, Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), Okusi Krasa, Gostinska šola AD Formandum ter podjetij Tmedia in Batana Navtik.

Jadrnica Dragonudo razreda ufo, ki je prav tako tekmovala pod zastavo JK Čupa, je bila 115., sicer (do dodatnih protestov) 4. v kategoriji.

Najboljša jadrnica barkovljanskega društva TPK Sirena pa je bil »mali« Viktor Franca Sedmaka na 354. mestu, sicer pa je bil 1. v kategoriji 9.

Možne so spremembe pri uvrstitvah, če bo morda prišlo še do protestov.