Najlepša je Lancia Lambda IV Serie

Lancia Lambda IV Serie iz leta 1925 se je okitila z naslovom najlepšega avtomobila na tekmovanju Best of Show, ki je potekal v sklopu tradicionalne avtomobilske prireditve Mitteleuropean Race Trieste - Opicina. Na dvodnevnem dogodku je bilo mogoče uživati ob starodobnikih, ki so dirkali po Furlaniji - Julijski krajini in tudi v sosednji Sloveniji.

V nedeljo dopoldne se je dogajanje na Velikem trgu sklenilo z lepotnim tekmovanjem Città di Trieste, ki ga je organiziral avtomobilski klub ACI. Žirija izvedencev, med katerimi so bili tudi gostje iz tujine, je nagradila dva jeklena konjička. Nagrado Best in show je prejel starododbnik iz leta 1925, Lancia Lambda IV Serie, znamka Lancia pa je prejela tudi nagrado Città di Trieste. S to so okitili delto S4 Stradale iz leta 1985. Nagradi sta podelila tržaški župan Roberto Dipiazza in deželni odbornik Pierpaolo Roberti.

S potekom dvodnevne prireditve je bil zadovoljen predsednik avtomobilskega kluba ACI Riccardo Novacco, ki dogodek prireja v sodelovanju z Občino Trst. Ta je izjavil, da o mednarodnem dometu prireditve priča dejstvo, da kakovost udeležencev iz leta v leto narašča. Za predsednika je pomembno tudi, daje dogodek postal referenčna točka za svet starodobnikov.