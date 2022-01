Najlepši borjači in najboljše sladice

Niz dogodkov Praznične Trebče, ki ga že vrsto let prirejajo trebenska društva, se je sklenil na božični predvečer s koledovanjem v organizaciji Mladinskega trebenskega krožka. V četrtek, 23. decembra, pa je v Hiški u’d Ljenčkice v Trebčah potekalo nagrajevanje natečaja za najlepši okrašeni trebenski borjač Naj zažari čar božičnih dni, ki ga že drugo leto prireja SKD Primorec. Letos so se tekmovalci preizkusili tudi v kategoriji za najboljše praznično sladko pecivo. Večer so uvedle pevke Ženske pevske skupine Stu ledi pod vodstvom Anastazije Purič, ki so občuteno zapele niz slovenskih božičnih ljudskih pesmi, in sicer Nikar ne dremajte, ljudsko iz Beneške Slovenije Tan u Betlemu, ljudsko iz Podlonjerja Tam na eni gmajnici in Pastirček pripoveduje.

Prvo nagrado za najlepši okrašeni borjač sta prejela Laura in Stefano de Cristini. Gre za italijansko družino, ki se je v Trebče preselila pred leti in se aktivno angažirala v vaškem dogajanju. Praznično ozračje so na domačem vrtu ustvarili z ročnimi deli; od lesenih božičnih drevesc do lesenih jaslic in prazničnih piškotov. Odbornike je presenetil tudi prihod Dedka mraza. Drugo nagrado sta prejela družina Marka in Livie Kralj ter Anja Colja. Marko in Livia sta s hčerkami na borjaču priredila kar cel božični koncert; iz odpadnega materiala sta izdelala pevski zbor, ki je pod taktirko pevovodje izvajal gospel pesmi. Anja Colja pa je pripravila alternativno božično drevo z leseno lestvijo, na njej so namesto božičnih okraskov viseli CD-ji, na katerih so bile naslikane podobe muc.

V kategoriji za najboljšo praznično sladico pa se je na prvo mesto uvrstila Cinzia Skerlavaj Kalc, ki je pripravila sladico in tri vrste piškotov – ena od teh zahteva kar štiriindvajset ur priprave. Drugo nagrado je prejel Natan Capilla, srednješolec, ki se je ob marsikateri priložnosti in tudi tokrat izkazal kot pravi kuharski mojster. Drugo mesto si je prislužil s pripravo dveh sladic, in sicer ajdove torte ter kuglufa. Tretjo nagrado pa sta prejela Sabrina Potocco in Mauro Nardini, ki sta pripravila tipično božično sladico v obliki hišice. Poleg lepega videza je bila sladica tudi okusna. Posebno pohvalo za sodelovanje pa so si še prislužili Vojka Kralj, Irene Vremez in Bruno Kralj, Alice Predonzan in Chiara Malorgio. Nagrade, košarice z lokalnimi proizvodi in ročno izdelanimi okraski, so prispevali Lokalna akcijska skupina Las Kras, Združenje staršev otroškega vrtca in osnovne šole iz Trebč ter SKD Primorec. Fotografije vseh udeležencev in nagrajenih borjačev in sladic so objavljene na Facebook strani SKD Primorec. S tem nizom pobud so trebenska društva s SKD Primorec na čelu želela vaščanom pričarati lepo praznično vzdušje, ki se ga bodo vsi še dolgo zapomnili, saj so bili sami akterji pobud in pripomogli k lepemu izgledu vasi med božično-novoletnimi prazniki.