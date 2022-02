»Najmlajši naj bodo doma v osrednjem Narodnem domu«

Izraženo mnenje je sicer mnenje posameznika, a posameznika, ki je otrokom posvetil nič koliko pesmi in pravljic – tržaškega književnika in predsednika vseslovenske institucije, ki med otroki že desetletja uspešno širi bralno kulturo.

Marko Kravos se ne strinja z napovedano namero upravnega odbora Narodne in študijske knjižnice, da otroški oddelek izseli iz mestnega središča v predmestni svetoivanski okoliš (o kateri smo poročali v sobotni izdaji dnevnika). Sklep se mu zdi »nezdrav« in potreben »širšega pogleda in premisleka. Neprimerno se mi zdi najmlajšo generacijo ne navajati na domovanje v osrednjem Narodnem domu v Trstu, da se počutijo doma v tržaškem mestnem jedru, se tam, tudi okoličani, napajajo s knjižno duhovno dediščino, zaživijo v medgeneracijskih stikih in ob naravni vraščenosti v drugojezično italijansko humano sredino. S samozavestjo in otroško samoumevnostjo,« je zapisal Kravos.

Dejavnost otroške knjižnice v Fabianijevi palači bi po njegovi oceni ohranjala in razvijala slovensko prisotnost tudi v očeh širše javnosti in ustvarjala rodoviten prostor za srečevanja, ne nazadnje »kot odraz zavesti, da le otroštvo osmišlja nekdanjo ustvarjalno zapuščino in je gradnik novih življenjskih priložnosti,« je zapisal Kravos, »kot književnik za otroke in kot predsednik Bralne značke, ki je v evropskem merilu nacionalna inštitucija s prav posebno izkušnjo in ki je prav zaradi tega vpisana v seznam slovenske nesnovne kulturne dediščine. Moj glas pa izraža tudi premislek in potrebo Skupine – Gruppo 85 v Trstu, ki je nastala, da bi Trst živel in dihal iz obeh svojih pljučnih kril.«