Najraje ima pohodništvo in matematiko

»Pot pod noge,« je življenjsko geslo, ki si ga je Peter Savron, zlati maturant na tržaškem liceju Franceta Prešerna, sam izbral. Zelo rad se namreč potika po hribih in gozdovih, na naš klic pa je odgovoril ravno s skavtskega srečanja na Repentabru, s katerega so se odpravljali na Nanos in še naprej po drugih poteh, je povedal dijak, ki je doma v Kroglah.

Na ustnem izpitu je nastopil zelo sproščeno. »S predsednikom komisije sva se tudi pošalila, preden sva vstopila v razred,« je dejal in se posmejal ob spominu na odločilni trenutek. Takoj pred zaključnim izpitom se ni pretirano učil, je povedal. Seveda pa je v zadnjih dnevih pred ustnim nastopom vso snov še enkrat ponovil. »Nisem se preveč učil, ker sem tekom vseh šolskih let med poukom vedno sledil,« je rekel. »Na dan izpita sem bil zadnji na seznamu,« je pripovedoval, »zamujali smo več kot eno uro, tako da sem prišel na vrsto šele popoldne.«