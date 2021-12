Največje božje oko na svetu

Največja pletena umetnina Ojo de Dios na svetu je tržaška. Tradicionalno pisano mehiško ročno izdelano pletenino, ki ponazarja božje oko in so je aprila letos v nekdanji ribarnici na nabrežju Trsta spletli pod mentorstvom umetnostne terapevtke Francesce Salcioli, so 13. decembra vpisali v svetovno knjigo rekordov. Umetniško delo ima tudi solidarno srce, saj se je zamisel porodila zvezi za boj proti rakavim obolenjem LILT, pri pletenju pa je sodelovala mešana ekipa zdravstvenih delavcev podjetja ASUGI in umetnikov. Trenutno domuje na zimskem vrtu katinarske bolnišnice. Orjaško pletenino so pletli dolgih šestnajst ur, v diagonali meri 4,10 metra in vsebuje volno najrazličnejših barv kar 175 klobčičev, kar pomeni več kot petnajst kilometrov preje.