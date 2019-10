Nakupovanje prek spleta vedno bolj priljubljena dejavnost

To, da lahko iz udobja domačega naslonjača kupimo tako rekoč vse, je postala običajna praksa. Spletno nakupovanje je postalo vse bolj priljubljeno tudi med Tržačani in narašča v vseh starostnih skupinah. V zadnjih dvanajstih mesecih je ta tip nakupovanja narasel za približno petino, s tem neformalnim podatkom pa so na podlagi lastnih izkušenj postregli tržaški dostavljavci blaga, ki iz leta v leto beležijo več dela.

V Trstu (pretežno na urbanem območju) Italijanska pošta dnevno dostavi približno 1700 paketov, vsak drugi paket pa prihaja iz spletne trgovine. Kot so povedali predstavniki pošte, v letošnjem letu beležijo približno 20-odstotni porast prometa s spletnimi paketi. Podoben trend opažajo tudi na tržaški izpostavi dostavnega podjetja Bartolini, kjer niso znali kvantificirati števila paketov na dan, so pa povedali, da dostavljajo ogromno količino paketov, ki jih stranke kupujejo v različnih spletnih trgovinah. Samo v zadnjem letu so zabeležili 20-odstotni porast »spletnih« pošiljk.