Namerava postati zobozdravnica

Zobozdravniški sveder, plombe, ogledalca in drugi instrumenti: kar marsikomu vliva strah, povzroča glavobole in tesnobo brez konca, je njej v izziv in veselje. Maruška Zonta, ki je z najvišjo oceno zaključila študij na jezikovnem liceju Franceta Prešerna, hoče postati zobozdravnica. Odličnjakinjo iz Mačkolj so sprejeli na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer bo študirala dentalno medicino. Res spada med tiste, verjetno redke ljudi, ki radi hodijo k zobozdravniku, je v smehu priznala. Ta poklic pa sanja zlasti, ker si želi pomagati sočloveku in stati ob strani ljudem, je razložila.

Želja ji je postajala jasna postopoma. Pred petimi leti še ni imela točno določenih predstav in se je odločila za jezikovni licej, ker ji učenje tujih jezikov ugaja in gre lahko od rok. Verjetno bi zdaj kot zdaj izbrala bolj znanstveno smer, je dejala. Učenja in šolskih izzivov pa se je lotevala zelo resno. Preverjanj in nalog je bilo veliko, kar je bilo po njeni oceni kar zahtevno, je opisala.

