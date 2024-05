Namesto telovadnice želijo zavarovano zeleno površino

Starši otrok, ki obiskujejo slovensko večstopenjsko šolo pri Sv. Jakobu, bližnjo osnovno šolo Duca d’Aosta in rekreacijsko središče Pitteri, so se združili v boju proti gradnji športnega središča v Ulici Frausin, ki bi tako ali drugače vplival na vse tri realnosti. Občina mora zdaj sprejeti petnajsto spremembo prostorskega načrta, s katero bi lahko udejanjila svoje načrte, starši pa so prepričani, da gre za škodljivo in nesmiselno odločitev.

Doslej je občina že podrla nekdanjo gostilno Pavan, za katero je stalo dvorišče, ki so ga otroci slovenske šole uporabljali za svoje dejavnosti od leta 2013 do konca leta 2023. »Poznate kakšen vrtec, ki nima dvorišča za otroke? Pri nas je tako,« je izpostavila predstavnica staršev VŠ Sv. Jakob Valentina Sancin. Ravno zaradi tega je bilo bližnje dvorišče pri nekdanji gostilni Pavan zanje zelo dragoceno. Želijo si, da na tem območju ne bi posekali petih dreves, ki so tam ostala, in da najdejo zeleni in varovan prostor, v katerem bi lahko otroci imeli svoje dejavnosti. Če bodo zgradili telovadnico, bo to zelo težko.

Pod rekreacijskim središčem Pitteri v bližnji Ulici san Marco nameravajo zgraditi garažno hišo s 40 parkirnimi mesti, čemur se upirajo starši otrok, ki tu obiskujejo popoldanski pouk in poletni center. V njihovem imenu je Taryn Nurchis izpostavila, da si ne želijo podzemnega parkirišča, saj bi to med gradbenimi deli zmotilo delovanje središča Pitteri.

V imenu staršev otrok, ki obiskujejo osnovno šolo Duca d’Aosta, na dvorišču katere bi uredili 28 parkirnih mest pa je spregovorila Consilia Avallone.

