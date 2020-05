Napačne smerokaze bodo zamenjali

Devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta je na svoji Facebook strani zagotovila, da je pristojni občinski odbornik Lorenzo Pipan že stopil v stik z družbo FVG Strade. Ta naj bi po napovedih čim prej poskrbela za zamenjavo smerokazov na novem krožišču v Sesljanu. Biti bi morali namreč dvojezični, vendar to v bistvu niso. V slovenščini se je Trst prelevil v »Trist«, Briška jama pa v »Brišco jamo«. »Opozorili smo jih tudi, da imajo napisi na nekaterih drugih smerokazih v italijanščini in slovenščini različno velikost. Sicer pa smo zgledno vodili gradbišče za skupno 1.200.000 evrov. Promet se namreč ni nikoli ustavil,« je zapisala županja.

S tem v zvezi se je oglasil tudi bivši predsednik tržaškega pokrajinskega sveta Maurizio Vidali. Spomnil je, da »je leta 2012 Pokrajina Trst na vseh pokrajinskih cestah – in prvič po drugi svetovni vojni tudi na ozemlju Občine Trst – postavila dvojezične smerokaze.« Med temi so bili tudi tisti turističnega značaja. »Novi katastrofalni smerokazi« v Sesljanu pa so po njegovem mnenju torej še dodaten dokaz, da so nekdanje pokrajine pomagale pri zoperstavljanju tovrstnim napakam. V njih je namreč sedelo večje število slovenskih svetnikov.