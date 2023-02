Napadal ljudi ter poškodoval več avtomobilov in skuterjev

Policisti so v ponedeljek zvečer pri šentjakobskem trgu aretirali 30-letnega italijanskega državljana zaradi poškodovanja tuje lastnine, nasilja in upiranja uradni osebi.

Na trgu pri Sv. Jakobu sta posredovali dve policijski patrulji. Policisti so prejeli več obvestil o moškem, ki je poškodoval več parkiranih avtomobilov in je napadel nekaj mimoidočih. Po informacijah, ki jih je nudil očividec, so ga izsledili v Ul. del Rivo. Moškega so ustavili in prijeli, pri čemer se jim je silovito upiral in je poskusil pobegniti. Policisti so nadalje ob zbiranju dodatnih informacij ugotovili, da je moški med drugim podrl več skuterjev in zbrcal več parkiranih avtomobilov ter razbijal ogledala.

Policisti so moškega ovadili. Izvedeli so tudi, da je v policijskem uradu proti njem vložila tožbo ženska, ki jo je napadel, medtem ko je bila na skuterju in jo je vrgel na tla.

Tridesetletnika so v soglasju z državnim tožilstvom aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.