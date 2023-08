Nabrežinski karabinjerji so v noči na sredo okoli 2. ure v Bazovici ustavili voznika avtomobila znamke Smart, ki je v bližini Sinhrotrona nevarno vijugal po cestišču. Odredili so mu alkotest, ki je pokazal, da je imel 65-letni Tržačan v telesu kar petkratno dovoljeno količino alkohola. Karabinjerji so vinjenemu vozniku zasegli vozniško dovoljenje, prislužil pa si je tudi ovadbo zaradi vožnje pod vplivom alkohola.