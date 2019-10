Naposled kupec za palačo Carciotti

V tretje gre rado. Tako bi lahko ocenili tretjo javno dražbo za občinsko palačo Carciotti, za katero se je naposled pojavil resen interesent. Včeraj ob 12.30 je zapadel rok za oddajo ponudb, Občina Trst je prejela ponudbo avstrijskega investitorja iz Gradca, ki si je v zadnjih mesecih večkrat ogledal občinsko nepremičnino, v kateri bi rad uredil hotel, in tudi prosil vodjo občinskega oddelka za javna dela Enrica Conteja za dodatne priporočilne splošne varstvene usmeritve in omejitve spomeniškega varstva. Danes ob 10.30 bodo funkcionarji odprli zapečateno ovojnico in preverili, če prispela ponudba ustreza vsem dražbenim pogojem, pa tudi to, če je interesent nakazal varščino.

»Zelo sem vesel, da se je na dražbo prijavil resen interesent. Če ta izpolnjuje vse dražbene pogoje, bomo izredno zadovoljni,« je prve vtise strnil občinski odbornik za občinske nepremičnine Lorenzo Giorgi. Ponudbe se je razveselil tudi vodja občinskega oddelka za javna dela Enrico Conte, ki je po telefonu dejal, da drži fige, da bi bili vsi dražbeni pogoji izpolnjeni. Eden od teh je tudi nakazilo varščine v vrednosti desetih odstotkov izhodiščne cene. Ta je bila tokrat 14,9 milijona evrov, kar je skoraj osem milijonov manj od prve dražbe septembra lani, ki se je končala neuspešno.