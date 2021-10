Napovedanih dvajset tisoč protestnikov

Če se je tržaški protest proti covidnemu potrdilu nekoliko umiril in je na Velikem trgu danes vztrajalo manj ljudi kot v prejšnjih dneh, v petek v Trstu spet pričakujejo 20.000 ljudi. Tako je najavil tržaški prefekt Valerio Valenti. Odbor 15. oktobra, ki je po umiku sindikata pristaniških delavcev CLPT prevzel organizacijske vajeti, je na ta dan napovedal množičen shod. Zanj vsekakor niso še vložili uradne prošnje, vse ostaja le pri napovedih, je pojasnil prefekt, ki je v skrbeh, da ne bi prišlo do izgredov skrajnežev.

Pozornost je na višku. V mesto naj bi se namreč od petka do nedelje lahko pripeljali tudi nasilni izgredniki, ki se jih je v Italiji oprijelo ime black block, poroča agencija Dire. Policija naj bi jim potrdila, da nasilne skupine iz drugih dežel napovedujejo urbano gverilo na območju tržaškega pristanišča. Obetali naj bi se prizori, ki smo jim bili v ponedeljek priča na Drevoredu Campi Elisi, potem ko so policijske sile protestnike izgnale izpred vhoda na sedmi pomol. V soboto se bodo predstavniki različnih skupin nasprotnikov covidnega potrdila – med katerimi je tudi delegacija novonastalega Odbora 15. oktobra – sestali z italijanskim kmetijskim ministrom Stefanom Patuanellijem. Njihova zahteva ostaja enaka, vztrajajo pri ukinitvi protikoronskega potrdila. Če vlada ne bo na to pristala – ostajajo neomajni – se bo protest nadaljeval v nedogled.