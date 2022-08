Narisala sta več kot 600 grafitov

Lokalni policisti iz Trsta in Milj so potrebovali deset mesecev, da so lahko zbrali dovolj dokazov in ovadili vandala, ki sta kriva za veliko število grafitov po Trstu in Miljah.

23-letnega M.C. in 21-letnega N.L. so prijavili sodnim oblastem zaradi stotin grafitov, ki sta jih naredila na javnih in zasebnih zgradbah, avtobusnih postajališčih in ekoloških otokih. Obtožujejo jih 664 grafitov, skoraj 500 jih je v Trstu, ostali pa v Miljah.

Njun tag oz. podpis je bil viden povsod po teh dveh mestih, večkrat pa so se pojavljali še drugi napisi. Preiskovalci so s časom ugotovili, da so vandali vedno isti, le da se vsakič podpisujejo nekoliko drugače, kar je otežilo preiskavo.

Med hišno preiskavo so odkrili in zasegli več dokazov, med katerimi je bil material za risanje in nove skice.

Preiskava se je zaključila z obvestilom pravosodnemu organu, v katerem so prijavili mlada vandala zaradi risarskih akcij. Poleg tega sta prejela visoko denarno kazen zaradi kršenja občinskih pravilnikov lokalne policije in ravnanja z odpadki.