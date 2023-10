Narodni dom pri Svetem Ivanu čaka na predsednico

Priprave na slavnostno odprtje Narodnega doma pri Svetem Ivanu so v polnem teku. V teh dneh se je na pročelju prenovljene stavbe pojavil napis »Narodni dom«. Tega bodo v sredo ugledni gostje simbolično odkrili. Nekaj del sicer še ni zaključenih, notranje opreme še ni, vsekakor pa so prostori na Vrdelski cesti vsak dan bližji predaji uporabnikom. V sredo se bo sezona odprtja začela s svečanostjo ob prisotnosti predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar.

Sredin dogodek prirejajo Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in Dežela Furlanija - Julijska krajina. Predsednico Slovenije bosta v Trstu sprejela predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza. Skupaj bodo ob 12.30 razgrnili napis na pročelju in nagovorili vabljeno občinstvo. Med slovesnostjo bodo gostje na vrtu doma tudi skupaj posadili lipo.

Pred tem se bo predsednica Pirc Musar na bližnjem Stadionu 1. maja srečala z dijaki slovenskih višjih srednjih šol in se z njimi pogovorila o prihodnosti ter izzivih mladih. Popoldne pa se bo predsednica v zgoniški občini predvidoma sestala še z gospodarstveniki.