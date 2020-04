»Naša preskrbljenost z zaščitno opremo je dobra«

Da so domovi za starejše v teh časih kritične točke, kjer lahko najhitreje pride do širjenje okužb z novim koronavirusom, poleg tega pa tam bivajo najbolj ranljive skupine, starostniki, smo se prepričali v preteklih dneh. V nekaterih domovih so se z novim koronavirusom okužili skoraj vsi stanovalci, v drugih je situacija manj dramatična. Tako je v največjem domu za starejše občane Itis v Ul. Pascoli, kjer stanuje skoraj 400 starostnikov in kjer so med prvimi uvedli popolno prepoved obiskov. Nedavne obtožbe deželnega svetnika Andree Ussaia (G5Z), češ da je Itis na robu kolapsa, je demantiral predsednik ustanove Aldo Pahor, ki je Primorskemu dnevniku povedal, da nikakor ne držijo trditve o tem, da zaposleni nimajo na voljo dovolj zaščitnih sredstev. V pogovoru je postregel tudi s številkami, ki so dokaz, da koronovirusna bolezen covid-19 vpliva na večjo smrtnost stanovalcev kot v normalnih okoliščinah. Letos je v enem mesecu v Itisu umrlo enkrat več oskrbovancev kot v istem obdobju lani.

V nedeljskem Primorskem dnevniku.