Nastajajoči odbor Šentjakobčanov opozarja na številne težave

»Mera je polna, Šentjakobčani si takšne četrti ne zaslužimo,« je bilo slišati na četrtkovem zborovanju, na katerem je skupina nezadovoljnih krajanov predstavila namero ustanoviti odbor, ki bi občino seznanjal s številnimi problemi tega mestnega predela. Med njimi sta tudi Alexander Vecchiet in Matteo Antonante, ki sta prisotnim naštela sicer že znane težave, ki jih tržaška občina v zadnjih letih ni rešila in gredo od luknjastih cest in pločnikov do precej umazanih ulic in glavnega trga.

»Naveličani smo, da se na Sv. Jakob gleda kot na periferijo in da se ga omenja zgolj v primeru socialnih problemov, s katerimi se javne ustanove ne ukvarjajo,« je povedal Vecchiet in poudaril, da je v tej že od nekdaj kulturno heterogeni četrti tudi veliko lepega. Ne gre za spalno četrt, saj v njej ljudje dejansko preživljajo svoj vsakdan, veliko se združujejo, med sabo sodelujejo in si pomagajo. Življenje okoli glavnega trga je živahno, kar je očitno tudi v teh vročih dneh, ko starejši posedajo na terasah lokalov in klopeh, popoldne pa se za žogami na ploščadi podi na desetine otrok. Žal se na istem trgu in v okoliških ulicah širi močan vonj po urinu, ulice so polne pasjih iztrebkov in srečanje s podgano, živo ali poginulo, je za večino že vsakodnevna izkušnja.