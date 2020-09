»Ne bojimo se znanja«

»Ne smemo se bati znanja. Še posebej v kriznih časih, ko bi morala človekova sposobnost priti na dan. Ne bojmo se novega in novosti. Življenje je narejeno iz problemov, ki jih moramo sproti reševati.« S temi besedami je otvoritveno svečanost devete izdaje bienalne znanstvene prireditve Esof, ki se je je včeraj udeležilo približno tisoč obiskovalcev (pred pandemijo so pričakovali 4500 ljudi), uvedel Stefano Fantoni, vodja tržaškega organizacijskega odbora.

Fantoni je svoj nastop začel po tem, ko so politiki prerezali trak. Kot je uvodoma dejal, so na dogodku sprva pričakovali več kot 700 strokovnjakov, a so skoraj vsi povabljeni gostje zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali prisotnost v živo in napovedali predavanja na daljavo. Kljub temu preložitev foruma na prihodnje leto ni prišla v poštev, je rekel Fantoni in dodal, da je kriza, ki jo je sprožil novi koronavirus, idealna priložnost, da si znanstveniki izmenjajo znanja in izkušnje. S to ugotovitvijo se je strinjal tudi Michael Matlosz, predsednik organa Evropske unije Euroscience.

Tudi on je kot njegov predhodnik ocenil, da bi bila preložitev dogodka na prihodnje leto neodgovorno dejanje, saj je dolžnost znanstvenikov, da se reševanja problemov lotijo v trenutku, ko do teh pride in ne potem, ko so ti že za nami.

