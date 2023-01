»Ne hranite živali, ki se pasejo za ograjo«

Če ste tudi vi med tistimi, ki hranite živali, ki se pasejo v ograjenih zemljiščih, potem je bolje, da s tem prenehate. Saj lahko ubogi živali iz neznanja in po nepotrebnem povzročite nemalo zdravstvenih težav. Tako se je pripetilo na primer 15-letnemu osličku Zeusu, ki ga vsi ljubkovalno raje imenujejo Pippo. Njega lahko srečamo na ograjeni ogradi med Slivnem in Vižovljami, kjer se prosto pase in se z veseljem približa ograji, če gre kdo mimo, saj je izrazito družabna žival. Vsaj še pred desetimi dnevi je bilo tako.

Bila je nedelja, ko so ga našli na tleh. Negibnega. »Zastrupil se je, saj je najbrž že dalj časa jedel to, česar ne bi smel. Kruh, žito in koruza, ki vsebujejo sladkor oz. dajejo energijo, so izjemno nehvaležna hrana za osle,« ve povedati njegov lastnik Luca Farinola, med drugim specializirani tehnik z državno diplomo iz etologije, se pravi iz preučevanja vedenja živali – točneje oslov. Zeusa je prevzel pred nekaj leti in mu po več selitvah nazadnje našel ustrezen prostor na ogradi pri Slivnem.

Farinola je opazil, da je osel nekoliko apatičen, glede na to pa, da ni kazal simptomov bolezni, je bilo težko razumeti, kako hudo je njegovo zdravstveno stanje. »Z ženo sva noro iskala živinozdravnika in se celo obrnila do zdravstvenega podjetja Asugi, ki se ponaša z rešilcem za živali, dejansko pa je slednji na voljo le za hišne ljubljenčke,« je bil kritičen. Veterinarka s Peska je ugotovila, da boleha za črevesnimi kolikami in laminitisom ter ga vsaj začasno rešila z urgentno terapijo s protivnetnimi zdravili in antibiotiki, tako da se je po štirih dneh spet dvignil na noge.