Nečloveške razmere v silosu odmevajo v medijih

V zadnjih časih o Trstu veliko poročajo v različnih medijih. Pa ne navdušeno, kot bi pričakovali, glede na to, da naj bi mesto - kot ob vsaki priložnosti rad ponovi župan Roberto Dipiazza - doživljalo magični trenutek, temveč kritično. Glavna tema časopisnih člankov in televizijskih prispevkov o Trstu je silos, v katerem si zatočišče vsak dan poišče do 400 migrantov. O zapuščenem mokrem skladišču ob tržaški železniški postaji je danes pisal dnevnik La Stampa, ki je v reportaži z naslovom Na robu humanosti poročal o življenju ljudi med podganami, v blatu in ob gori smeti. V članku je avtor omenil minimiziranje dramatičnih razmer s strani lokalne politike in angažiranost civilne družbe, ki preko spletne ankete poziva k ukrepanju in vabi predsednika republike Sergia Mattarello, naj si ob aprilskem obisku Trsta pride ogledat to mestno sramoto. Peticijo je do današnjega popoldneva podpisalo že več kot 5800 ljudi.

Na pisanje Stampe se je danes odzval tudi Rai News 24, ki je za komentar prosil župana Roberta Dipiazzo. Ta je v mikrofone dejal že večkrat izraženo mnenje, da bi bilo treba sprejemni center za migrante postaviti v Furlaniji, v eni od številnih zapuščenih vojašnic. Za državno televizijo je omenil tudi sprejemni center na Božjem polju, kjer naj bi bili nastanjeni tako mladoletni migranti brez spremstva kot odrasli prebežniki. Ko smo danes popoldne poklicali župana in ga vprašali, če je kaj novega v zvezi s tem centrom na Krasu, je dejal, da nič novega in da se ne spomni, da bi za televizijo govoril o tem.

