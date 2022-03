Negativni vpliv vojne na pristanišče

Različna podjetja skrbno spremljajo razvoj dogodkov v Ukrajini ter z njo povezane sankcije proti Rusiji. Posledice vojne se odražajo tudi v tržaškem in tržiškem pristanišču, kjer se bo zmanjšanje obsega pretovora, ki je vezan na Ukrajino in Rusijo, realno opazilo v prihodnjih dneh, ko ne bodo več pričakovali ladij iz ukrajinskega pristaniškega mesta Mariupol.To mesto je že od začetka ruske invazije odrezano od sveta, v naše kraje pa trenutno plujejo ladje, ki so pristanišče polne tovora zapustile tik pred izbruhom vojne.

Čeprav negativni vplivi na poslovanje pristanišča še niso opazni, je skrb med ljudmi, ki so tako ali drugače povezani s pristaniško dejavnostjo, zelo velika. Predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino je potrdil, da pričakujejo upad obsega pretovora. Izpostavil je, da imajo opravka z blagom, ki je zaradi vojne blokirano, na drugi strani pa z blagom, na katerega zaradi sankcij proti Rusiji ne morejo več računati.