Nekateri »zamujajo« s popisom prebivalstva

Časi, ko je stalni popis prebivalstva in stanovanj potekal vsakih deset let, se počasi oddaljujejo od nas. Od leta 2018 se ta odvija vsako leto, anketiranje pa ne zajema več celotnega prebivalstva, ampak le vzorec družin. Po lanski prekinitvi zaradi protikoronskih ukrepov je tudi na Tržaškem spet živahno, popisovalci imajo od oktobra v občinah Trst, Dolina, Milje in Repentabor kar polne roke dela. V tržaški občini so k izpolnjevanju podatkov povabili približno osem tisoč družin.

Telefoni tržaškega občinskega popisnega centra, ki domuje nad zelenjadno tržnico na Nabrežju Ottaviano Augusto s slikovitim pogledom na morje, vztrajno zvonijo. Nekje pa se je kljub dobri volji zataknilo. Anketo mora izpolniti še nekaj več kot tri tisoč družin, je včeraj na tiskovni konferenci o poteku popisovanja potožil tržaški občinski odbornik Michele Lobianco, ki je pristojen tudi za demografsko službo. »Vrzel« se sicer nanaša le na enega izmed dveh načinov popisovanja, in sicer popis po seznamu sedem tisoč naključno izbranih družin iz sistema uradnih registrov. Posameznikom iz te skupine je nacionalni statistični inštitut ISTAT domov poslal pismo z vabilom, naj do 13. decembra samostojno izpolnijo spletno anketo. Po pošti so jim posredovali tudi uporabniško ime in geslo. Doslej jo je izpolnila le slaba polovica (49,1 odstotka, se pravi 3334 od 6786 družin).