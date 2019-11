Nesreča na Novi cesti za Opčine

Ob 9.20 sta na Novi cesti za Opčine pri hišni številki 15 iz še nepojasnjenih vzrokov trčila dva avtomobila. Eden od dveh vpletenih avtomobilov je zapeljal s cestišča v obcestno grmičevje. Udeležence v nesreči so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Po prvih podatkih kaže, da niso utrpeli hujših poškodb. Gmotna škoda je velika. Posredovali so gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice. Na mestu so lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in urejajo promet.