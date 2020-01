Nesreča pri Proseku

Na pokrajinski cesti št. 1 pri Proseku je navsezgodaj zjutraj okoli 4.30 prišlo do hujše prometne nesreče, zaradi katere so se štiri osebe znašle v bolnišnici v resnem zdravstvenem stanju. Iz še nepojasnjenih razlogov sta čelno trčila avtomobil znamke audi A3 in tovornjak. Slednji je naposled končal v zid ob cesti in tam nagnjen obtičal. Voznika tovornjaka in tri osebe v audiju so morali reševalci izvleči iz vozil s pomočjo gasilcev, ki so morali razrezati pločevino. Gasilci so s pomočjo žerjava tudi dvignili tovornjak in ga zopet postavili na cestišče, medtem ko so okoliščine nesreče preiskovali karabinjerji. Za štiri resno poškodovane osebe pa so poskrbeli reševalci službe 118.